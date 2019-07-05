HABER

Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

Bodrum’da gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpan yatın kaptanı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Göltürkbükü açıklarında 4 Haziran Salı günü tekne ile açılarak haber çalışması yapan 3 muhabir lüks bir yatın çarpası sonucunda ölümden dönmüşlerdi.

Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı

Bodrum’da gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpan yatın kaptanı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göltürkbükü açıklarında 4 Haziran Salı günü tekne ile açılarak haber çalışması yapan 3 muhabir lüks bir yatın çarpası sonucunda ölümden dönmüşlerdi. Kiraladıkları ’Yörük Ağası’ isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise ağır yaralanmıştı. Gazetecilerin kameraları, fotoğraf makineleri ve cep telefonları zarar görmüştü. Olayın ardından tutuklanan Macakızı Oteli’ne ait ’Maçı Kızı’ isimli sürat teknesi kaptanı Alper S. 1 ay tutuklu olarak kaldığı cezaevinden dük akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alper S.’nin savcılığa verdiği ifadede, “Balıkçı teknesini 2-3 milden gördüm. Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım. Kendi pervaneme bir şey dolandığı için kimseye yardım edemedim. Olayda hiçbir kasıt yoktur. Bu olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisindeyim" dediği öğrenildi.

Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesinde gözden geçirme duruşmasında avukat Göray Karadut’un yaptığı itiraz sonrasında Alper S.’nin adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı

Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı

Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül olduSiirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu
Kerimcan Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle davaKerimcan Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.