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Gazetecilere çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

BODRUM'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin içinde bulunduğu, kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarpan Maça Kızı Otel'e ait sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, avukatının itirazı sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Bodrum Göltürkbükü açıklarında geçen 4 Haziran Salı günü, bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti.

Gazetecilere çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacak

Mehmet Can MERAL/BODRUM, (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin içinde bulunduğu, kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarpan Maça Kızı Otel'e ait sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, avukatının itirazı sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Bodrum Göltürkbükü açıklarında geçen 4 Haziran Salı günü, bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti. Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada, Maça Kızı Oteli'ne ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi, bulundukları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesine çarptı. Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu. Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybeden kaptan Osman Demirkol'u (46) kıyıya getirdi. Kaptan Demirkol, Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Demirkol daha sonra taburcu edildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edildi. Sakay'ın savcılıktaki ifadesinde, "Balıkçı teknesini 2-3 milden gördüm. Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım. Kendi pervaneme bir şey dolandığı için kimseye yardım edemedim. Olayda hiçbir kasıt yoktur. Bu olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisindeyim" dediği belirtildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sakay tutuklandı.
SERBEST KALDI
Avukatı Gökay Karadut, Sakay'ın tutukluğuna itiraz etti. İtirazı dosya üzerinden değerlendiren Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği, dün (perşembe) Sakay'ın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Gazetecilere çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacakGazetecilere çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacakGazetecilere çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacakGazetecilere çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacak

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