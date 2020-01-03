HABER
  4. Gazetecilere, "’Film gibi senaryo’ diye başlık atın" dedi

Gazetecilere, "’Film gibi senaryo’ diye başlık atın" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Samsun’da bir şahıs, tanıştığı kişiyi Rus kadınla fuhuş yapacağını söyleyerek dolandırdı.

Gazetecilere, "’Film gibi senaryo’ diye başlık atın" dedi

Samsun’da bir şahıs, tanıştığı kişiyi Rus kadınla fuhuş yapacağını söyleyerek dolandırdı. Zanlı daha sonra bu kişiyi internet bankası üzerinden kredi çekmesini sağlayarak dolandırdı.
Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.A. adlı genç, arkadaşlık ortamında tanıştığı T.Y. adlı şahsa Rus uyruklu bir kadınla fuhuş yapması halinde çok para kazanacağını söyleyerek kandırdı. Şüpheli E.A., ilk olarak T.Y. adlı kişiye kadının hesabı ve kendi hesabını vererek para havalesi yapacağını belirtti. T.Y. de bunun üzerine 2 ayrı bankanın mobil bankacılık uygulamasını indirdi. Buradan da her iki bankadan yaklaşık 20 bin lira kredi çeken T.Y., bu paraları 1’i kadın 2 kişinin hesabına havale yaptı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan T.Y. ise polise giderek şikayette bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri olayla ilgili E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.A.’nın adliye çıkışı fotoğrafını çeken basın mensuplarına "’Film gibi senaryo’ diye başlık atın" demesi dikkat çekti.

Gazetecilere,

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardıYüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı
Erdemli’de kar yağışı elektrik direklerini devirdiErdemli’de kar yağışı elektrik direklerini devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Bakanlık duyurdu! Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

Yılbaşı gecesi facia yaşanmıştı! Nedeni belli oldu

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesimi işkenceye döndü

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesti

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.