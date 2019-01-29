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Gazetecilere göğüslerini gösteren Trans ve arkadaşları il dışına çıkarıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:37 | Son Güncelleme

Karaman'da, fuhuş yaptığı öne sürülen trans bireylere yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında başlatılan yasal işlem sonrası il dışına çıkarıldı.

Gazetecilere göğüslerini gösteren Trans ve arkadaşları il dışına çıkarıldı!

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptığı ileri sürülen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında dün 1 kişinin bıçaklandığı, 1 kişinin de dövüldüğü olaya karışan ve gazetecilerin karşısında soyunmaya kalkan Y.A. (33) ve G.Ö. (36) ile M.Ç. (24), M.Ç. (25), Y.A. (24) ve H.C.B. (20), gözaltına alındı.

Şüpheliler, haklarında başlatılan yasal işlem sonrası il dışına çıkarıldı. Fuhuş yapmak amacıyla 6 kişinin kullandığı, günlük kiralanan 2 ev ise Karaman Valiliği Zührevi Hastalıklar Komisyonu'nca 3 aylığına kapatma cezası verilip, mühürlendi.

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Öte yandan Y.A. ve G.Ö.'nün, dün karıştığı bıçaklı yaralama olayıyla ilgili ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ve haklarındaki soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Karaman fuhuş

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