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Gazetecilere gözaltı sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama! İmamoğlu'na tepki: "Sürekli polemikten hoşlanan kişilik"

29.01.2025 12:23
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Gözaltına alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. Bakan Tunç ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sürekli polemikten hoşlanan bir kişilik" diyerek tepki gösterdi.

Gazetecilere gözaltı sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama! İmamoğlu'na tepki: "Sürekli polemikten hoşlanan kişilik"

Dün Halk TV programcıları Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker 'bilirkişi' soruşturmasından gözaltına alınmıştı. Bakan Tunç gözaltıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

3 GAZETECİYE ‘BİLİRKİŞİ’ SORUŞTURMASI

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç "Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. Bu gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değil" dedi.

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İMAMOĞLU’NA TEPKİ: SÖZLERİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen İmamoğlu "16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var. İmamoğlu’nun yargıya yönelik söylediği sözler kabul edilebilir değil. İmamoğlu sürekli polemikten hoşlanan bir kişilik. Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok" diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Barış Pehlivan
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