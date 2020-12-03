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Gazetecilere saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

03.12.2020 12:22 | Son Güncelleme:
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Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı. “Ben boksörüm” diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan’ın burnunu kırdı. Baygınlık geçiren İnan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Polis merkezdeki işlemlerinin ardından Süleyman Satılmış adliyeye sevk edildi. Neden yaptın sorusuna da ‘’Pişmanım’’ dedi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak’ta meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı. Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Süleyman Satılmış, Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.’ye (17), kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.
Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı. Grup, çekim yapan kameraman İsmail Hakkı Seymen’in elinde bulunan ışığa vurarak yere düşürdü. Boksör olduğunu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış ise DHA Muhabiri Mehmet İnan’ın yüzüne yumruk attı.
İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı Kameraman arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı. İnan, olay yerine gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan’ın burnunun kırıldığı tespit edildi.
Saldırganlar gözaltına alınarak, Merinos Polis Merkezi’ne götürüldü. Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186’şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı. Muhammet Ö. ve O.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Süleyman Satılmış işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Neden yaptın sorusuna da ‘’Pişmanım’’ dedi.

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