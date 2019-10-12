"Gazetecilere sıkılan her kurşun insanlığa sıkılmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Gazetecilere, basın mensuplarına sıkılan her kurşun aslında insanlığa sıkılmıştır. Terör örgütlerini bu yaptıkları saldırılardan dolayı şiddetle ve nefretle kınıyorum." dedi.

Kaya, başkanı olduğu CHP Spor Kurulu'nun yürütme kurulunun belirlenmesi için parti genel merkezinde yapılan toplantıda gazetecilerin, Barış Pınarı Harekatı'nı sınırda takip eden basın mensuplarını hedef alan terör saldırılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, Türkiye'ye başsağlığı dileyen Kaya, Türkiye'nin kendi güvenliği açısından bir harekata başladığını belirtti.

Savaş koşullarında dokunulmayacak temel noktalar bulunduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Hastaneler, ibadethaneler, okullar, çocuklar, kadınlar, sivil yurttaşlar ve hepsinden önemlisi halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için çaba sarf eden gazeteciler. Gazetecilere, basın mensuplarına sıkılan her kurşun aslında insanlığa sıkılmıştır. Sivillere atılan her bomba insanlığa atılmıştır. Bu konuda bir savaş suçu işlenmektedir. Bu suçu işleyenler dünyada en ağır cezaya çarptırılmalılar. Gazetecilere, basın mensuplarına bir daha bu tür saldırılar asla ve asla hiçbir koşulda olmamalıdır, kabul edilemez. Terör örgütlerini bu yaptıkları saldırılardan dolayı şiddetle ve nefretle kınıyorum."