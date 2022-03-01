Gazetecileri Koruma Komitesi’nden Rusya’ya Çağrı

Gazetecileri Koruma Komitesi’nden (CPJ) Rus yetkililerin Ukrayna’nın işgalini ve savaş karşıtı protestoları takip eden muhabirlerin herhangi bir misilleme korkusu olmadan işlerini yapmalarına izin vermesi gerektiği açıklaması geldi.

Merkezi New York’ta bulunan örgüt Rusya’daki savaş karşıtı protestoları haberleştirmelerinin ardından en az beş gazetecinin suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve çok sayıda gazetecinin de gözaltına alındığını belirtti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Rusya’nın internet düzenleyicisi Roskomnadzor’un 26 Şubat’ta yaptığı ve medya kuruluşlarının Ukrayna’daki çatışma hakkında yalnızca resmi hükümet açıklamalarını yayınlayabilecekleri, aksi halde medya kuruluşlarının internet sitelerine erişimin kısıtlanabileceği yönündeki açıklamasına atıfta bulundu.

"Sayısı az kalan bağımsız sesler çatışmanın kurbanı olmamalı"

Yazılı açıklamada Roskomnadzor’un Rusya’nın Ukrayna işgalini yanlış yansıttığı gerekçesiyle en az 10 bağımsız medya kuruluşu hakkında idari soruşturma başlatıldığına yönelik açıklama yaptığı belirtildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi Program Direktörü Carlos Martinez de la Serna, “Rus yetkililer Ukrayna işgali konusunda haber ve söylemi kontrol etmek amacıyla bağımsız medyaya karşı acımasız taktikleri kullanmaktan vazgeçmeli. Rusya’da sayısı az kalan bağımsız seslerin bu çatışmada bir kurban olmaması önemli” ifadelerini kullandı.

