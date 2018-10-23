HABER

Gazetecileri korumak için BM sözleşmesi çağrısı

23.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Kaşıkçı olayının ardından BM'den dünya çapında gazetecilerin haklarını korumaya yönelik anlaşma talebinde bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) dünya çapında medya çalışanlarının haklarını korumaya alan bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi talep etti. New York'taki BM Genel Merkezinde gerçekleştirilen kampanya toplantısına aralarında Yunanistan, Peru, İtalya, Tunus, Rusya, Pakistan'ın da bulunduğu 15 ülke temsilcisinin yanı sıra federasyon başkanı da katıldı.

Talep edilen anlaşmanın önceliğinin gazetecilere karşı hak ihlallerinin cezasız kalmamasını sağlamak olduğu belirtildi. Federasyon başkanı Bellanger, "Uzun süredir gazetecilerin üzerinde baskı oluşturan cezasızlığa karşı yılmadan verilecek mücadelenin Kaşıkçı ve diğer kurbanların anısına saygı için en iyi yol olduğunu" ifade etti.

Ulusal gazetecilik örgütlerinin çatı örgütü konumundaki IFJ, 134 ülkede temsil ediliyor ve 600 bin üyesi bulunuyor. Merkezi Brüksel'de bulunan örgüt, çok sayıda ülkenin desteğiyle gazetecilerin haklarına ilişkin sözleşmenin BM Genel Kurulunda kabul edilmesini hedefliyor.

Örgütün verilerine göre, geçen yıl dünya çapında 82 gazeteci öldürüldü. Ancak her on vakadan yalnızca biri hakkında soruşturma açıldı.

AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBol bol yiyin diyemem! Çünkü...Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul ettiSuudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti
İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepkiİngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

Mısır’da mucizevi doğa olayı: Ramses’in yüzü aydınlandı

Mısır’da mucizevi doğa olayı: Ramses’in yüzü aydınlandı

Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.