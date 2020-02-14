Gazetecilerin yıpranma payı iptal edildi

Buna göre basın çalışanlarına yıpranma payı getiren düzenleme iptal edildi. Hükümetin yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.Anayasa Mahkemesi (AYM), basın çalışanlarına ve gazetecilere yıpranma payı hakkı tanıyan yasal düzenlemeyi yediye karşı sekiz oyla iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu nedenle de hükümetin bu süre zarfında yeni bir yasal düzenleme yapması gerekiyor.

Gazeteci ve basın çalışanlarına tanınan yıpranma payı 2008 yılında kaldırılmış, 2013 yılında ise geri getirilmişti. Yıpranma payı, çalışma koşulları ağır olan mesleklere daha erken emekli olmak olanağı sunuyor. İstanbul İş Mahkemesi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen ‘fiili hizmet süresi zammı’ ile ilgili düzenlemede 2013 yılında yapılan değişikliğin iptalini istemişti.

İş mahkemesi, düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruda ‘basın kartı sahibi olan’ ve ‘olmayan gazeteciler’ şeklinde ikili bir ayrımın ortaya çıktığını, bu durumun aynı işi yapanlar arasında sigortalılık hakları bakımından farklı düzenlemelere tabi olma sonucu doğurduğunu savunmuştu. Ayrıca basın kartı alabilmek için basın iş sözleşmesi kapsamında çalışma şartının olması nedeniyle çalışanın basın kartı almasının işverenin yetkisine bırakıldığı ve kanundaki eksiklikten kaynaklanan bu durumun çalışma hakkı ve eşitlik hakkını ihlal ettiği belirtilmişti.