Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL(DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 60.sını düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, Taksim de bulunan özel bir otelde sahiplerini buldu. 1 özel toplam 24 ödülün sahiplerini bulduğu gecede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Taksim de bulunan özel bir otelde sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

"60 YILDIR SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN SEVİNÇLİYİM"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Başarı ödüllerinde 60'ıncı yılımızı doldurmuşuz. 60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim" ifadelerini kullandı. Gazeteciliğin saygın meslek ve onur duyulan meslek olduğunu belirten Olcayto törene gelenlere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ

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