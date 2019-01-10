"Gazetecilik Mesleğinin Geleceği" paneli

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, gazeteciliğin geleceği ve medyada yeni trendlere ilişkin, "Arşivi olan haber sitelerinde dünyanın bütün bilgilerine ulaşma şansınız var. Bu size disiplinler arası çalışma imkanı veriyor. Kamu, ekonomi, spor, sağlık gibi birçok alanda devasa bir hazine elimizin altında." dedi.

Esenler Belediyesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Gazetecilik Mesleğinin Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

TRT muhabiri ve İletişim Platformu Başkanı Ali Artmaz'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşan Büyükaslan, gazeteciliğin, dijitalin hızla dönüştüğünü belirterek, dönüşümün hızına ayak uydurmak zorunda olduklarını ifade etti.

Büyükaslan, kendilerinin de iletişim fakültesi olarak bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak adına farklı dersler açtıkları bilgisini vererek, bunlar arasında drone eğitiminin de bulunduğunu söyledi.

Medyada dönüşüme ayak uydurulduğu ölçüde canlı ve diri kalınabileceğini vurgulayan Büyükaslan, "Eğitim söz konusu olduğunda her zaman eski-yeni karşılaştırması yapmalıyız. Bu eski-yeni karşısında eskiyi ihmal edip, yok saydığınızda yeninin bir anlamı olmaz. Çünkü doğada her şey zıddıyla kaimdir. Yeninin değerini, eskinin anlamına ulaşarak kazanırsınız." dedi.