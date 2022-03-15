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Gazetecinin yaptığı hareket olay olmuştu! BM'den Rusya'ya çağrı: Misillemede bulunmayın

15.03.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri esnasında, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden bir çalışana karşı "misillemede bulunulmaması" için Rusya'ya çağrı yaptı. BM Cenevre Ofisi'nde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çok cesur gazetecinin durumunu takip ediyoruz." dedi. Spiker haber okurken Marina Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırmıştı.

Gazetecinin yaptığı hareket olay olmuştu! BM'den Rusya'ya çağrı: Misillemede bulunmayın

Rusya’nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da dün akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıkmıştı.

Spiker haber okurken Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çok cesur gazetecinin durumunu takip ediyoruz." dedi.

Shamdasani, isim vermeden Ovsyannikova'nın cezalandırılmaması gerektiğine işaret ederek, "(Rus) Yetkilileri, ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için onun herhangi bir misilleme ile karşı karşıya kalmamasını sağlamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Rusya'da 15 binden fazla savaş karşıtı kişinin gözaltına alındığını belirten Shamdasani, bunların ne kadarının hala tutulduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Protestosunun ardından güvenlik güçlerinin Ovsyannnikova'yı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." demişti.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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