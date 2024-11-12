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Gazeteciye ateş püsküren Bahçeli'ye AK Parti'den ilk destek: Konuşma biter bitmez başladı

12.11.2024 15:55
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Son günlerin en çok konuşulan siyasilerinden biri MHP lideri Devlet Bahçeli. Haliyle kendisinin her cümlesi dikkatle takip ediliyor. Bugünkü MHP grup toplantısının ardından gazetecinin sorusuna Bahçeli'nin öfkeli yanıtı kısa sürede gündem oldu. Bahçeli'ye AK Parti'den de ilk destek geldi.

Gazeteciye ateş püsküren Bahçeli'ye AK Parti'den ilk destek: Konuşma biter bitmez başladı

Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantılarında dile getirdiği 'Abdullah Öcalan' çağrılarıyla haftalardır siyasetin gündemine yön veriyor adeta. Bahçeli'nin açıklamalarıyla 'Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?' sorusu tartışılmaya başladı. Bugün de bir gazeteci bu bağlamda Bahçeli'ye bir soru yöneltti ama aldığı yanıt sert oldu.

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BAHÇELİ'DEN 'ERDOĞAN' SORUSUNA SERT YANIT

Grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazeteci Hilal Köylü, Bahçeli'ye "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı mı var?" diye sordu.

Bahçeli bu soruya adeta ateş püskürerek "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" diye yanıt verdi.

AK PARTİLİ İSİMDEN DESTEK: KONUŞMA BİTER BİTMEZ İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI DA BAŞLADI

MHP liderinin yanıtı sosyal medyada ses getirirken AK Parti'den ilk destek geldi. AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sayın Bahçeli’nin grup konuşması, milli bir manifesto ve çok güçlü. Ama görüyoruz işte, konuşma biter bitmez, medyada itibarsızlaştırma kampanyası da başladı, ibretle izliyoruz! Terörün bitmesi milli bir ülkü olduğu kadar demokratik bir hedef değilse nedir behey şaşkınlar?!" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli, gazeteciye ateş püskürdü: Ya vazgeç ya mesleği bırak! Bahçeli, gazeteciye ateş püskürdü: Ya vazgeç ya mesleği bırak!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Devlet Bahçeli
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