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Gazeteciye saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak’a yapılan saldırıyı kınadı.Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Şanlıurfa’da il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bulunduğu Kent Konseyi toplantısında Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak’ın konuşması sırasında uğradığı sözlü ve yumruklu saldırıyı kınadı.

Gazeteciye saldırıya kınama

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak’a yapılan saldırıyı kınadı.
Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Şanlıurfa’da il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bulunduğu Kent Konseyi toplantısında Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak’ın konuşması sırasında uğradığı sözlü ve yumruklu saldırıyı kınadı. Çelik, sebebi ne olursa olsun kamu görevi yapan gazetecilere kaba kuvvet uygulamanın kabul edilir yanı olamayacağını vurgulayarak, "Şanlıurfa’da oluşturulan Kent Konseyi seçimleri öncesinde başkan adaylarının konuşmalarının ardından söz alarak Kent Konseyi seçimlerinin merkez ilçelerle sınırlı tutulmasının yanlış olduğunu, 10 ilçenin görülmezden gelinmemesi gerektiğini, tüm sivil toplum kuruluşlarının bu çatı altında eşit bir şekilde yer alması talebinde bulunan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı olduğu ileri sürülen kişinin ’Yalan söylüyorsun, provokasyoncusun’ sözleri ile başlayan tartışma sonunda daire başkanının yakını olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramıştır. Salonda vali yardımcısı, büyükşehir belediye başkanı ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda kamuoyu adına görev yapan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak’ın darp edilmesi basın camiasını hem üzmüş hem de gelinen noktada tedirgin etmiştir. Adı geçen şahsın yöneticilerin gözü önünde kamu adına görev yapan bir gazeteciye saldıracak kadar gözü dönmüş ise, farklı zamanlarda neler yapabileceğinin düşünülmesi bile rahatsız edicidir. Görevi başında saldırıya uğrayan bir kamu görevlisi için yapılması gereken tüm idari ve adlı işlem ve müeyyidelerin meslektaşımız için de yerine getirilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Şanlıurfa Valiliğini ve Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyoruz. Gazetecilerin bu tür saldırılarla yıldırılamayacağını deklare ederken, meslektaşımızın yanında olduğumuz belirtir ve olayı en şiddetli şekilde kınadığımızı kamuoyuna saygı le duyururuz" dedi.

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