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Gazeteciye uzaklaştırma cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir gazeteci yaptığı haberden dolayı ilginç bir ceza aldı.

Adıyaman’da bir gazeteci yaptığı haberden dolayı ilginç bir ceza aldı. Gazeteciye Adıyaman Aile Mahkemesi ‘uzaklaştırma’ cezası verdi.
Adıyaman’da haftalık olarak yayın yapan Şehirde Bu Hafta Gazetesinin sahibi Ferhat Vural, gazetenin internet sitesinde herhangi bir isim ve adres vermeden, masaj salonları ve fuhuş tuzağı ile ilgili aileleri uyaran bir haber yaptı.
Haberin ardından gazetenin bulunduğu binada faaliyet gösteren masaj salonu işletmecisi Ferhat Vural hakkında suç duyurusunda bulundu. Polise ifade veren Gazeteci Ferhat Vural’a, Adıyaman Aile Mahkemesi 1 ay ‘uzaklaştırma’ cezası verdi. Polisin tedbir kararını Aile Mahkemesi onayladı. Bu ilginç kararının ardından Gazeteci Ferhat Vural, şaşkınlığı gizleyemedi. Gazetecinin bürosu ile masaj salonunun aynı binada olması nedeniyle Gazeteci Ferhat Vural, ne yapacağını şaşırdı.
Ferhat Vural, sosyal medya takipçilerin mesajı ile aileleri uyaran bir haber yaptıklarını dile getirerek, “Türkiye genelinde masaj salonlarıyla ilgili bir çok ahlaki olmayan konularda haber yapıldı. Bizde aileleri uyarmak maksadıyla bir haber yaptık. Bu haberi yaparken herhangi bir isim ve adres vermeden haber yaptık.
Daha sonra bize suç duyurusunda bulunarak şikayet etmişler. Şikayet sonrasında mahkeme bize uzaklaştırma cezası vermiş. Ben bu kararı anlamakta güçlük çekiyorum. Ben bu habere konu olan kişinin kocası değilim, dostu yada postu değilim. Herhangi bir tartışma ve şiddet olayı aramızda geçmedi. Herhangi bir tehdit konusu da olmadı.
Mahkemenin bu kararı vermesi çok üzücüdür. Çünkü aynı binadayız. Benim bürom burada. Ben şimdi büroma giremeyecek miyim? Haber yapamayacak mıyım? Avukatımla görüşerek bu karara itirazda bulunacağım” dedi.
Gazeteciyle mahkemelik olan masaj salonunun ruhsatsız olduğu için zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı öğrenildi.

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