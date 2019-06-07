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Gazeteciyi vuran şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

ADANA'da gazeteci Hakan Denizli'yi (49) tabancayla vurarak yaralayan 4 şüpheli yakalandı.

Gazeteciyi vuran şüpheliler yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da gazeteci Hakan Denizli'yi (49) tabancayla vurarak yaralayan 4 şüpheli yakalandı.
Olay, 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden kızı ve torunuyla çıkan yerel gazete sahibi Hakan Denizli, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Denizli, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahı ateşleyen Tuncay A. (24) ile Sezer Ö., Veysi C. ve Ersin E.'yi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gazeteciyi vuran şüpheliler yakalandıGazeteciyi vuran şüpheliler yakalandıGazeteciyi vuran şüpheliler yakalandı

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