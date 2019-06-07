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Gazeteciyi vuran zanlı: "Gazeteci olduğunu bilmiyordum"

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Adana’da yaklaşık iki hafta önce bir gazeteciyi evinin önünde vurduğu öne sürülen kişi ve olayın azmettiricisi ile zanlıya yardım ettiği ileri sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, olay 24 Mayıs Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da yaklaşık iki hafta önce bir gazeteciyi evinin önünde vurduğu öne sürülen kişi ve olayın azmettiricisi ile zanlıya yardım ettiği ileri sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay 24 Mayıs Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Adana’da günlük yayınlanan Egemen Gazetesi’nin kurucusu Hakan Denizli, Evren Siteleri’ndeki evinden çıkıp aracına bindi. Bu sırada yanına gelen bir kişi silahla ateş açıp, ailesinin gözü önünde Denizli’yi bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hakan Denizli, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.
Olayın hemen ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Polis gazeteciyle hastanede görüştü. Denizli silahlı saldırganı tanımadığını söyledi. Polis bunun üzerine hemen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede zanlının bir motosiklet ile olay yerine geldiğini daha sonra da yine bu motosiklet ile olay yerinden kaçtığını, motosikleti de başka bir şahsın kullandığını belirledi.
Polis zanlıların kaçış güzergahını çok yönlü olarak çıkartıp bu yerlerdeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yaklaşık 43 güvenlik kamerasının saatler süren kayıtları saniye saniye izlenerek gazeteciyi vuran şahsın Tuncay A. (24) olduğu, motosikleti ise Sezer Ö.’nün kullandığını belirledi. Polis zanlıları yakalamak çok sayıda adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlar sonucunda yakalanacağını anlayan gazeteciyi vuran zanlı silahıyla birlikte polise teslim oldu. Daha sonra polis motosikleti kullanan zanlıyı da gözaltına aldı. Polis olayı derinlemesine araştırdığında Veysi C.’yi olayı azmettirdiği ileri sürülerek, Ersin E.’yi ise vuran ile azmettiren arasında aracı olduğunu öne sürerek gözaltına aldı. Zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Gazeteciyi vurduğu öne sürülen Tuncay A.’nın basın mensuplarına "Şahsın gazeteci olduğunu bilmiyordum, herhangi bir husumetim de yok" diye bağırması dikkat çekti.

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