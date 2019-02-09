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Gazetede gördüğü haber hayatını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşayan kadın, göz kaslarından felç geçirmesi sonucu meydana gelen ileri derecede içe kayma için gidilmedik hastane, kapısı çalınmadık göz doktoru bırakmadı.

İzmir’de yaşayan kadın, göz kaslarından felç geçirmesi sonucu meydana gelen ileri derecede içe kayma için gidilmedik hastane, kapısı çalınmadık göz doktoru bırakmadı. Bir gün kahvaltı yaparken gördüğü bir gazete haberi üzerine operasyonu gerçekleştiren doktora ulaşan kadın, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
İzmir’de yaşayan, kendine ait özel bir şirketi olan 57 yaşındaki Nurten Ertem’in bir gözünde kayma meydana geldi. Tedavi için birçok hastaneye ve doktora giden Ertem her muayeneden olumsuz yanıt alarak çıktı. Gözündeki kayma gün geçtikçe ilerleyen, okumakta zorlanan, televizyon izlerken bile gözünün yorulduğunu ve ağrıdığını hisseden Ertem’in gözündeki kayma 6 yılda yüzde 85 oranına ulaştı. Sağlıklı gözler için umudunu kaybeden Ertem, eşiyle birlikte kahvaltı yaparken gazetedeki şaşılık haberini gördü. Hemen ameliyatı gerçekleştiren Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın’a başvuran Ertem, başarılı bir operasyonun ardından şikayetlerinden kurtuldu.

"Televizyon izleyemez hale gelmiştim"
Sağlığına kavuşan ve çok mutlu olduğunu belirten Ertem süreci şöyle anlattı:
"6 yıl önce bir gözümde kayma olmaya başladı. O günden bugüne birçok doktora muayene olarak tedavimin gerçekleşmesini umut ettim. Kime gittiysek sonuç alamadık, kimse ameliyatı gerçekleştirmek istemedi. Muayene olduğum her doktor, ’ameliyat ile düzelmez, düzelse bile çift görme şikayetin devam eder’ cevabını verdi. Gitgide kayma ilerledi. Kitap, evrak okumak bir yana televizyon bile izleyemez hale gelmiştim. Bir yere odaklanınca gözlerim hemen ağrıyordu. Bir sabah eşimle kahvaltı yaparken, eşim gazetedeki zorlu bir şaşılık operasyonu haberi gördü, bana okudu. Gazetedeki doktoru bulduk, randevu aldık. Muayene sonrasında Onur Bey ameliyatı yapacağını söyledi. O anki mutluluğumu anlatamam. Tahlillerim yapıldı ve ameliyat için gün aldık. Operasyonum çok başarılı geçti. Gözümde şaşılıktan eser kalmadı."

"Hastamız mutlu, biz de mutluyuz"
Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Onur Aydın, "Hasta bize geldi, muayenesini yaptık. Göz kaslarında geçirdiği felçten dolayı sol gözü ileri derecede içe doğru kaymıştı. Gerekli tahlilleri gerçekleştirdik. Hasta bir an önce sağlığına kavuşmak istiyordu. Çift görme ile ilgili korkuları vardı. Yaptığım bazı test ve tetkikler sonucu bu kaygıları giderildi. Operasyonumuz çok başarılı geçti. Hastanın gözündeki kayma giderildi, çift görme ile ilgili bir sıkıntımız da olmadı. Hastamız mutlu, biz de mutluyuz" dedi.

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