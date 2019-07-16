HABER

Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişiminin 3.

Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

Gazi Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehit ve gazileri andı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Gazi Üniversitesi şehit ve gazileri andı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri’nde ödül alan akademisyenlere ödülleri verildi.
Rektörlük binasında düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve akademisyenler katıldı.

"15 Temmuz’da yaşadığımız ihanet bambaşka bir olaydır"
15 Temmuz’un milli iradeye yapılan hainlik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bilgin, "15 Temmuz’da yaşadığımız ihanet bambaşka bir olaydır. 15 Temmuz’da bu millet tekrar bağımsızlığına sahip çıkarak bağımsız bir ülke olarak yaşama iradesini ortaya koymuştur" diye konuştu.

"Ya devlet başa ya kuzgun leşe"
Darbe gecesinde milletin bir ve beraber olduğunu ifade eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan ise, "FETÖ eliyle ortaya koyulan bu menfur saldırı ve işgal girişimi, fedakar ve basiretli milletimizin tek yürek halinde vakur ve kararlı karşı duruşuyla akim bırakılmıştır. Bu saldırılar ne ilk ne son olacaktır. Değişik suretlerle karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bize düşen ’ya devlet başa ya kuzgun leşe’ özlü sözünü hiç aklımızdan çıkarmadan birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak noktalarımızı artırmaktır" şeklinde konuştu.

Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
251 Şehit için 251 Fidan251 Şehit için 251 Fidan
50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar/ Ek fotoğraflar50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Metrobüste yangın paniği!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.