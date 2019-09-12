Gazi Akbıyık davasında karar çıktı, Müge Anlı duyurdu

Müge Anlı’nın gündeme taşıdığı Gazi Akbıyık cinayetinde gelişme yaşandı. Canlı yayında, annesini korumak için babasını öldürdüğünü söyleyen 17 yaşındaki A.A için tahliye kararı çıktı. Anne K.A. ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Müge Anlı’nın programında Türkiye’nin öğrendiği Gazi Akbıyık’ın ölümüyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Afyonkarahisar’da kaybolduktan kızı tarafından öldürdüğü ortaya çıkan Akbıyık ile ilgili karar duruşması Bolvadin Adliyesi’nde görüldü.

Kararı canlı yayında açıkladı

Davayı takip eden Müge Anlı, çıkan kararı canlı yayında açıkladı. Anlı, Gazi Akbıyık’ın “Annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım” diyen 17 yaşındaki kızı A.A.’nın tahliye edildiğini, anne K.A. ise “kasten adam öldürmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini duyurdu.



