Gazi Alemdar Gemisi'nde müzik dinletisi ve kitap imza günü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde milli mücadele döneminde üstün yararlılıklar gösteren, 1982'de hurdaya ayrıldıktan sonra aynı ölçülerle benzeri yapılarak müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Gemisi'nde müzik dinletisi ve İstiklal Savaşı'nın dış siyasi cephesinin anlatıldığı kitabın imza günü yapıldı.

Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atılay Durmaz Demiroğlu, gemide düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için 2012'de açılan imza kampanyasında toplanan 50 bin imzanın teslim edildiği Ereğli Belediyesi'nce aynı yıl meclis kararı alınarak konunun TBMM'ye taşındığını anımsattı.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz savaşı olan Alemdar olayının, tutsak alınan Fransız askerlerin serbest bırakılmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı ilk uluslararası anlaşma olarak da tarihe geçtiğini anlatan Demiroğlu, "Ereğli, TBMM'nin Gazi Alemdar Gemisi'ne vereceği İstiklal Madalyası kararını umutla beklemektedir." dedi.

Geminin 97 yıl önce bağlı bulunduğu demirleri bırakıp Ereğli'den Kuvayı Milliye'ye katılmak üzere hareket ettiğini belirten Demiroğlu, şöyle konuştu: