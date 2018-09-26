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Gazi Alemdar Gemisi'nde müzik dinletisi ve kitap imza günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz çatışmasının silahsız kurtarma gemisi olduğu belirtilen, aynı ölçülerde benzeri yapılarak müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Gemisi'nde müzik dinletisi ve İstiklal Savaşı'nın dış siyasi cephesinin anlatıldığı kitabın imza günü düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde milli mücadele döneminde üstün yararlılıklar gösteren, 1982'de hurdaya ayrıldıktan sonra aynı ölçülerle benzeri yapılarak müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Gemisi'nde müzik dinletisi ve İstiklal Savaşı'nın dış siyasi cephesinin anlatıldığı kitabın imza günü yapıldı.

Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atılay Durmaz Demiroğlu, gemide düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için 2012'de açılan imza kampanyasında toplanan 50 bin imzanın teslim edildiği Ereğli Belediyesi'nce aynı yıl meclis kararı alınarak konunun TBMM'ye taşındığını anımsattı.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz savaşı olan Alemdar olayının, tutsak alınan Fransız askerlerin serbest bırakılmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı ilk uluslararası anlaşma olarak da tarihe geçtiğini anlatan Demiroğlu, "Ereğli, TBMM'nin Gazi Alemdar Gemisi'ne vereceği İstiklal Madalyası kararını umutla beklemektedir." dedi.

Geminin 97 yıl önce bağlı bulunduğu demirleri bırakıp Ereğli'den Kuvayı Milliye'ye katılmak üzere hareket ettiğini belirten Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Gazi Alemdar Gemisi, İstiklal Savaşı'mızın sancak gemisidir. 97 yıl önce bugün kestane karası fırtınasının başlamasıyla bağlı bulunduğu demirleri bırakıp fırtınalar içindeki Karadeniz'e kendini bırakarak hareket etmiş ve savaşın sonuna kadar kahraman bahriyemizin hizmetinde bulunarak üstün başarılar elde etmiştir. Alemdar tarihinin bu çok özel gününde böyle güzel bir etkinliğin Alemdar Gemisi'nde yapılıyor olması önemlidir."

Ereğli Sanat Kurumu tarafından Ereğli müziklerinin seslendirildiği konserin ardından yazar Kemal Anadol'un kaleme aldığı Kuvayı Milliye ve İstiklal Savaşı'nın dış siyasi cephesinin anlatıldığı, "Kulağım Karadeniz'de" isimli kitabın imza günü gerçekleştirildi.

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Ereğli Gazi Alemdar Gemisi Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atılay D Zonguldak

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