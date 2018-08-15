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Gazi asker: Bayrağım ve vatanım için bir damla kanım döküldüyse ne mutlu bana

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler tarafından atılan roketle ağır yaralanan komando er Harun Kır (22), Ankara'daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler tarafından atılan roketle ağır yaralanan komando er Harun Kır (22), Ankara'daki tedavisinin ardından taburcu edildi. Memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirilen Gazi Harun Kır, "Bayrağım ve vatanım için bir damla kanım döküldüyse ne mutlu bana" dedi. Geçen 31 Temmuz gecesi, Şırnak'ta Güneyçam üs bölgesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin roketli saldırısında, Şırnak Akçay Komando Tugayı'nda görevli 4 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı. Ayaklarından yaralanan komando er Harun Kır, Ankara'daki tedavisinin ardından taburcu edildi. İslahiye'nin Değirmencik Mahallesi'ndeki baba ocağına ambulansla getirilen Gazi Harun Kır, yakınları tarafından ziyaret ediliyor. Terhisine 2 ay kalan Kır, gururlu olduğunu belirterek, "Çok şükür şehit vermedik, yaralandık ama bunlar gelip geçici şeyler. Bayrağım için bir damla kanım döküldüyse ne mutlu bana. Bu, beni şereflendirir, gururlandırır. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin" dedi. Teröristleri lanetleyen Gazi Harun Kır'ın annesi Zeynep Kır ise "Vatanı görevini yaparken başına gelmiş bu üzücü olaydan dolayı önce çok üzüldük. Ama vatanımız için yaralanmasından dolayı oğlumla gurur duyuyorum. Vatanın bölünmez bütünlüğü için oğlum olsun, Mehmetçikler olsun yapılması gerekeni yaptılar. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

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