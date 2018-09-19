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Gazi Aslan'dan FETÖ ile mücadele mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan: - "FETÖ ile mücadelemizde gerilememek lazım, işi daima ciddiye almak lazım. Aksi takdirde demokrasi kaybeder"

ORHAN ONUR GEMİCİ - 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelemizde gerilememek lazım, işi daima ciddiye almak lazım. Aksi takdirde demokrasi kaybeder." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla evinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün yeni il emniyet müdürlüğü hizmet binasının açılışı için Çankırı'ya gittiklerini belirten Aslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

Aslan, FETÖ'nün tehlikeli bir örgüt olduğunu belirterek, "FETÖ ile mücadelemizde gerilememek lazım, işi daima ciddiye almak lazım. Allah, bizim bu yolda haklı olan mücadelemize inşallah yardımcı olur. Aksi takdirde demokrasi kaybeder." diye konuştu.

Tüm gazilerin "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutlayan Aslan, gazilere sabır ve uzun ömür diledi.

Bu arada evde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede kendisini ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı ile Aslan'ın eşyalarının bulunduğu anı köşesi dikkati çekti.

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15 Temmuz "19 Eylül Gaziler Günü" Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tur

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