HABER

Gazi dedesinin protez gözüne "gözü" gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Yalçın Tosun, Çanakkale Savaşı'nda gözünden yaralanarak gazi olan dedesinin protez gözünü özenle saklıyor - Yalçın Tosun: - "Biz bu göze, gözümüz gibi bakıyoruz ama bizden sonrakiler de böyle devam eder mi bilmiyorum ancak gözün hikayesiyle birlikte yaşamasını arzu ediyorum"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Erdek ilçesinde 79 yaşındaki Yalçın Tosun, Çanakkale Savaşı'nda gözünden yaralanarak gazi olan dedesinin protez gözünü pamukla kaplı kutuda özenle koruyor.

Tosun'un 1881 yılında Romanya'da doğan ve daha sonra ailesiyle Anadolu topraklarına göç eden dedesi Ali oğlu Abdullah, seferberlik ilan edilmesiyle 33 yaşında Çanakkale Savaşı'na katıldı.

Cephede düşman askerinin kurşunuyla yaralanarak gözünü kaybeden Tosun'un dedesine, hastanede protez göz takıldı. 1934'te yaşamını yitiren Tosun'un dedesi Ali oğlu Abdullah'ın cenazesi protez gözüyle toprağa verildi.

Aradan geçen 40 yılın ardından mezarlığın yeni yerine kaldırılması sırasında Tosun ve iki amcası, dedesinin cenazesini taşımak için mezarı kazarken camdan yapılmış protez gözü fark ederek yanlarına aldı.

Bir süre aile büyüklerinde kalan protez göz, 2003 yılında Tosun'a emanet edildi. Tosun evindeki özel bir sandıkta yer alan protez gözü, zarar görmemesi için pamukla kaplı kutuda muhafaza ediyor.

- "Bu göze çok şey borçluyuz"

Torun Yalçın Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerindeki bir sandıkta muhafaza ettikleri Çanakkale gazisi dedesine ait protez gözü, görmek isteyenler için bazen çıkarabildiğini söyledi.

Dedesinin protez gözünün, aile soy ağaçlarını bulmalarında kendileri için itici bir güç olduğunu belirten Tosun, "Biz bu cam göze çok şey borçluyuz. Anılarımızı yad edip dedemizin ruhuna Fatiha okuyoruz." diye konuştu.

Tosun, protez gözün hikayesinin bilinip nesilden nesile aktarılması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Nerede ya da kimde durduğunun bir önemi yoktur. Bu göz, bir müzede de durabilir. Ancak önemli olan insanlara o duyguyu yaşatabilmesidir. Göz, yapısı itibarıyla herhangi bir bakım ya da temizlik gerekmiyor. Biz kutunun içindeki pamuğun üzerinde muhafaza ediyoruz. 40 sene toprak altında kalmasına rağmen hiç zarar görmemiş. Yapay göz olmasına rağmen o zamanın teknolojisiyle müthiş yapılmış kılcal damarların çizimi bile mevcut. Biz bu göze, gözümüz gibi bakıyoruz ama bizden sonrakiler de böyle devam eder mi bilmiyorum ancak gözün hikayesiyle birlikte yaşamasını arzu ediyorum."

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Viyana'da yaşayan Gamze, gözlerine İzmir'de kavuştuViyana'da yaşayan Gamze, gözlerine İzmir'de kavuştu
Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurduÖğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali oğlu Abdullah Balıkesir Çanakkale Savaşı Erdek gazi protez göz Yalçın tosun

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Son dakika! 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 asker hakkında yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ne Antalya ne Muğla! Burası Hatay'ın saklı cenneti Karamağara

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiasına valilikten açıklama

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiası...

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.