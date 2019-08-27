Gazi dedesinin protez gözüne 'gözü' gibi bakıyor

"Nerede ya da kimde durduğunun bir önemi yoktur. Bu göz, bir müzede de durabilir. Ancak önemli olan insanlara o duyguyu yaşatabilmesidir. Göz, yapısı itibarıyla herhangi bir bakım ya da temizlik gerekmiyor. Biz kutunun içindeki pamuğun üzerinde muhafaza ediyoruz. 40 sene toprak altında kalmasına rağmen hiç zarar görmemiş. Yapay göz olmasına rağmen o zamanın teknolojisiyle müthiş yapılmış kılcal damarların çizimi bile mevcut. Biz bu göze, gözümüz gibi bakıyoruz ama bizden sonrakiler de böyle devam eder mi bilmiyorum ancak gözün hikayesiyle birlikte yaşamasını arzu ediyorum." (AA)