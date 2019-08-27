HABER

Gazi dedesinin protez gözüne 'gözü' gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 79 yaşındaki Yalçın Tosun, Çanakkale Savaşı'nda gözünden yaralanarak gazi olan dedesinin protez gözünü pamukla kaplı kutuda özenle koruyor.

Tosun'un 1881 yılında Romanya'da doğan ve daha sonra ailesiyle Anadolu topraklarına göç eden dedesi Ali oğlu Abdullah, seferberlik ilan edilmesiyle 33 yaşında Çanakkale Savaşı'na katıldı.

Düşman askerin kurşunuyla gözünü kaybetmiş

Cephede düşman askerinin kurşunuyla yaralanarak gözünü kaybeden Tosun'un dedesine, hastanede protez göz takıldı. 1934'te yaşamını yitiren Tosun'un dedesi Ali oğlu Abdullah'ın cenazesi protez gözüyle toprağa verildi.
Aradan geçen 40 yılın ardından mezarlığın yeni yerine kaldırılması sırasında Tosun ve iki amcası, dedesinin cenazesini taşımak için mezarı kazarken camdan yapılmış protez gözü fark ederek yanlarına aldı.
Bir süre aile büyüklerinde kalan protez göz, 2003 yılında Tosun'a emanet edildi. Tosun evindeki özel bir sandıkta yer alan protez gözü, zarar görmemesi için pamukla kaplı kutuda muhafaza ediyor.
Torun Yalçın Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerindeki bir sandıkta muhafaza ettikleri Çanakkale gazisi dedesine ait protez gözü, görmek isteyenler için bazen çıkarabildiğini söyledi.
Dedesinin protez gözünün, aile soy ağaçlarını bulmalarında kendileri için itici bir güç olduğunu belirten Tosun, "Biz bu cam göze çok şey borçluyuz. Anılarımızı yad edip dedemizin ruhuna Fatiha okuyoruz." diye konuştu.
Tosun, protez gözün hikayesinin bilinip nesilden nesile aktarılması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:
"Nerede ya da kimde durduğunun bir önemi yoktur. Bu göz, bir müzede de durabilir. Ancak önemli olan insanlara o duyguyu yaşatabilmesidir. Göz, yapısı itibarıyla herhangi bir bakım ya da temizlik gerekmiyor. Biz kutunun içindeki pamuğun üzerinde muhafaza ediyoruz. 40 sene toprak altında kalmasına rağmen hiç zarar görmemiş. Yapay göz olmasına rağmen o zamanın teknolojisiyle müthiş yapılmış kılcal damarların çizimi bile mevcut. Biz bu göze, gözümüz gibi bakıyoruz ama bizden sonrakiler de böyle devam eder mi bilmiyorum ancak gözün hikayesiyle birlikte yaşamasını arzu ediyorum." (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek gazi göz dede

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Son dakika! S-400'lerin ikinci batarya malzemelerini taşıyan uçak Ankara'da

S-400 sevkiyatında yeni gelişme! Ankara'ya indi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.