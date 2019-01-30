Gazı fazla olanlar için bitkisel tarif

Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini ve hangi bitkilerin gaz oluşumunu engellediğini anlattı.

Dr. Fevzi Özgönül, gaz giderici bitkileri kullanarak gaz probleminden kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti. Gazın insanların sindirim sistemlerinde meydana gelen ve kişinin sindirim kanalında oluşan faz nedeniyle çıkan sesin bazı zamanlar insanları utandırıcı ve rahatsız edici biçimlere sokabildiğini dile getiren Dr. Özgönül, "Bunlardan kurtulmanız için bazı faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor, aşırı yutulan havadan ve yediğiniz yiyeceklerden içeceklerden kaynaklanan durumlar olabilir. Her insanda görülebilecek olan mide gazı rahatsızlığı sindirim sistemi ile on iki parmak bağırsağına kadar olan boşlukta sıkışmaya neden olan gazlardır. Gaz, herkesin yaşadığı bir şey olmasına rağmen, bazı insanlar için diğerlerine göre daha fazla sorun çıkartır. Aşırı gaz bazen rahatsız edici olmaya başlayabilir veya ağrılı bile olabilir. Yine de beslenmenizde yapacağınız bazı basit değişiklikler gaz oluşmasını önleyebilir ve aynı zamanda sindiriminize yardımcı olabilir. Reçete gerekmeksizin uygulayabileceğiniz gaz giderme yöntemlerine ek olarak, mutfaklarda yaygın olarak bulunan bazı malzemeler, gazı doğal yollarla iki kat fazladan gidermenize yardımcı olabilir" ifadelerini kaydetti.

Dr. Fevzi Özgönül, vücuttan gazı daha hızlı atabilmek için doğal yöntemlere başvurmakta fayda olacağını belirterek, "İlk yapılması gerekenlerden biri sindirime yardımcı gıdaların tüketimidir. Bu sayede gazın vücuttan hızlıca atılmasında yardımcı olursunuz. Çok yağlı, şekerli gıdaları ise tüketmemeye özen göstermekte de yarar var" diye konuştu.