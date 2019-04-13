Gazi Hastanesi yanındaki eski kafede korkutan yangın

ANKARA’da Gazi Hastanesi’nin yanındaki eski bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Gazi Hastanesi yanında meydana geldi. Hastane yanındaki eski ve boş bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hastanede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası kafe kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

