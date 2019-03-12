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Gazi Mahallesi olaylarında ölenler 24. yıl dönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

  GAZİ Mahallesi olaylarında ölenler,  24.

Gazi Mahallesi olaylarında ölenler 24. yıl dönümünde anıldı

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ - Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) GAZİ Mahallesi olaylarında ölenler, 24. yıl dönümünde anıldı.
Sultangazi'deki Gazi Mahallesi'nde sabah erken saatlerden itibaren toplanmalar başladı. Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açan yaklaşık grup saat 11.00'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi önünden eski postaneye gelen grup, burada ölenler için karanfil bıraktı. Burada basın açıklaması yapan grup, 'Gazi Olayları' nda ölenler için vefa borcunu ödemek için bir araya geldiklerini söyledi.

"GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"
Kortej halinde olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru yürüyen grup, buraya da karanfil bırakarak mezarlığa geçti. Olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları mezarların başında dua ederek karanfil bıraktı. Polis yürüyüşü uzaktan takip ederken, polis helikopteri de havadan güvenlik önlemlerine destek verdiği görüldü.

(FOTOĞRAF)

Gazi Mahallesi olaylarında ölenler 24. yıl dönümünde anıldıGazi Mahallesi olaylarında ölenler 24. yıl dönümünde anıldıGazi Mahallesi olaylarında ölenler 24. yıl dönümünde anıldıGazi Mahallesi olaylarında ölenler 24. yıl dönümünde anıldı

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