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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyarbakır'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümü, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı.

Serdar SUNAR DİYARBAKIR,(DHA) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümü, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. İlk olarak Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başlayan anma programına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cuma Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile askeri ve devlet erkanı katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te 2 dakikalık siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki anma programı, İstiklal Marşı'nın okunmbasıyla birlikte Türk Bayraklarının yarıya indirilmesiyle sona erdi. Anıt Park'taki törenin ardından, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programı da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil ve askeri hayatını içeren sunumlarla devam eden anma programı, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği eserlerle sona erdi. BİNGÖL Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Yarbay Ahmet Kabakçı ve Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü ve Kurum amirleri katıldı. Vali Kadir Ekinci Atatürk anıtına çelenk koyma törenin ardından, saat 0905'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunup Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını müteakip tören sona erdi.

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