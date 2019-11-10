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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

HATAY'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.
Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Uğur Anabal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Murat Hayzaran, protokol üyeleri, gaziler, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na sunulan çelenklerin sunulmasının ardından saatler 9.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bando takımı eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Duygu dolu anların yaşandığı tören, Vali Doğan’ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından son buldu.

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