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Gazi oldukları Kıbrıs'a 45 yıl sonra gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Afyonkarahisarlı 26 Kıbrıs gazisi, 45 yıl önce savaştıkları toprakları tekrar görmek için KKTC'ye gitti

AFYONKARAHİSAR (AA) -1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Afyonkarahisarlı 26 Kıbrıs gazisi, 45 yıl önce savaştıkları toprakları tekrar görmek için KKTC'ye gitti.

Afyonkarahisar Muharip Gaziler Derneği ile Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi. Geziye dernek üyesi 26 Kıbrıs gazisi katıldı.

Gaziler, Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı önünden törenle uğurlandı.

Uğurlama törenine, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, eski Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve gazi yakınları geldi.

Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Aytaç Yusuf Hürkan, törende yaptığı konuşmada, gazilerden birinin savaştığı toprakları görmek istediğini kendisine söylediğini ancak konuşmalarından iki gün sonra vefat ettiğini söyledi.

Bunun üzerine dönemin Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a durumu anlattığını ifade eden Hürkan, "Kendisi çok üzüldü. tüm gazilerimizi Kıbrıs'a gönderme sözü verdi. Gerekli girişimler yapıldı. Garnizon Komutanımız kalacak yer konusunda bize destek oldu. Bugün 26 gazi arkadaşımız ile savaştığımız toprakları tesis ettiğimiz barış ortamında göreceğiz. Çok mutluyuz, vesile olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Törende, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İl Genel Meclisi üyesi seçilen dönemin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da bir konuşma yaptı.

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
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Afyonkarahisar Gezi Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs gazisi KKTC

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