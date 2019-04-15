Gazi oldukları Kıbrıs'a 45 yıl sonra gittiler

Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Aytaç Yusuf Hürkan, törende yaptığı konuşmada, gazilerden birinin savaştığı toprakları görmek istediğini kendisine söylediğini ancak konuşmalarından iki gün sonra vefat ettiğini söyledi.

Uğurlama törenine, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, eski Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve gazi yakınları geldi.

Afyonkarahisar Muharip Gaziler Derneği ile Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi. Geziye dernek üyesi 26 Kıbrıs gazisi katıldı.

Bunun üzerine dönemin Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a durumu anlattığını ifade eden Hürkan, "Kendisi çok üzüldü. tüm gazilerimizi Kıbrıs'a gönderme sözü verdi. Gerekli girişimler yapıldı. Garnizon Komutanımız kalacak yer konusunda bize destek oldu. Bugün 26 gazi arkadaşımız ile savaştığımız toprakları tesis ettiğimiz barış ortamında göreceğiz. Çok mutluyuz, vesile olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Törende, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İl Genel Meclisi üyesi seçilen dönemin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da bir konuşma yaptı.

