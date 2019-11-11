Gazi şehir, kurtuluşunun 100. yılına 27 milyon fidanla girecek

"Gaziantep’i yeşil kuşakla buluşturacağız"

Dülük Ormanı’nda düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bir sonbahar gününde çok önemli ve büyük bir kampanya için burada bulunuyoruz. ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ kampanyasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle birlikte çok önemli bir çalışmayı başlatıyoruz. Bizim şehrimiz için çok daha önemli bir çalışma. Dülükbaba, bize nefes getiren güzel bir örnektir. Biz de torunlarımıza yeni nefesler sağlamak için buradayız. Şehrimizin çevreye duyarlı sanayi alt yapısı için mutlaka üretimle yeşili bir araya getirmemiz gerekiyor. Dünya, ‘sürdürülebilir kalkınma’, ‘ekonomik büyüme’ diyor, bunun yanında çevreci kalkınmayı da amaçlıyor. Çevreye duyarlı kalkınma yapabilmemiz için bu kampanyayı devam ettirmemiz gerekiyor. Gaziantep Valisi Davut Gül’le Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in yanına gittik. Genel müdürümüze, Gaziantep’in çok özel bir şehir olduğunu, Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan 100’üncü yıl için çok sayıda fidan istiyoruz’ dedik, ardından müdürümüz, Gaziantep için özel bir çalışma yapacağını söyledi. 27 milyon fidan için 100’üncü yılda birlikte çalışacağız. Diktiğin fidanın bakımı çok önemlidir. ‘Benim bir fidanım var’ demekle ağaç olmuyor. Adalet Ormanı kuracağız. Şu anda, Genel Sekreter Sezer Cihan’ın takibiyle Yavuzeli’nde Lavanta Ormanı kuruyoruz. Şehre girerken yeşil kuşak oluşturuyoruz. Damla sulamalar yaptık. Fidanlarımızı ağaca dönüştürmek için şehre nereden girerseniz girin, yeşil kuşakla buluşun istiyoruz. Göç alan şehirlerde en büyük sorun; ailenin bir araya geleceği sosyal alanların az olmasıdır. Biz çalışmalarımızla bu sosyal alanları arttıracağız. Şu anda Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde çocuk kütüphanelerinden havuzlarına kadar çok kapsamlı bir bahçe oluşturuldu. Şimdi de şehir meydanında Kamil Ocak Stadyumu’nun olduğu yere çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Yeşil bizim için çok önemli, çok kıymetlidir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını yüceltmek için yeşili yaşatmamız gerekiyor” dedi.