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Gazi Tıp Fakültesi 40. yaşını fidan dikerek kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunun 40’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında Yenimahalle Yahyalar’da hatıra ormanı oluşturuldu.6 bin metrekarelik alana 310 adet fidan dikilen etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Şehirleşmenin tamamlandığı bu bölgede tek üniversitemiz olan Gazi Üniversitemizi çocuklar ve gençlerle ağaçlandırmaktan onur duyuyorum.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunun 40’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında Yenimahalle Yahyalar’da hatıra ormanı oluşturuldu.
6 bin metrekarelik alana 310 adet fidan dikilen etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Şehirleşmenin tamamlandığı bu bölgede tek üniversitemiz olan Gazi Üniversitemizi çocuklar ve gençlerle ağaçlandırmaktan onur duyuyorum. Hocalarımıza, dekanımıza ve siz öğrencilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy ise, 40’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında konserler verileceğini ve sergiler açılacağını söyledi. Dekan Demirsoy, ayrıca Ekim ayında öğrencilerle fidanların dikildiği yere vefat eden hocalar adına isimlerinin unutulmaması için anıt dikileceğini kaydetti.
Ardından hatıra fotoğrafı çekinilen etkinlikte "Gazi Tıplı olmak ayrıcalıktır" sloganları atıldı. Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Mehmet Sadık Demirsoy ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Necmi İlhan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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