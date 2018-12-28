HABER

Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:40 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adının verildiği polis merkezi törenle hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın isminin verildiği polis merkezinin açılışı yapıldı.

Esenkent Mahallesi Enverpaşa Caddesi'nde daha önce Çocuk Büro Amirliği olarak hizmet veren bina restore edilerek polis merkezine dönüştürüldü. Hizmete giren merkeze, 15 Temmuz gazisi TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildi. Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, törende, Turgut Aslan'ın emniyet teşkilatının yetiştirdiği, değerli, kahraman, yiğit ve kapasiteli meslek büyüğü olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da Turgut Aslan'ın FETÖ tarafından hedef alınmasının gerekçesini iyi bildiğini ifade eden Çalışkan, "Turgut Aslan neden hedef oldu? FETÖ'yle üst düzeyde mücadele eden herkes çok iyi biliyor. FETÖ ile mücadelenin geçmişi var ama 2014'den sonraki mücadelede FETÖ'nün terör örgütü olarak belirlenmesinde hazırlanması gereken bir çalışma vardı. O çalışmaya herkes bir yerinden katkıda bulundu ama birisinin altına imza atması gerekiyordu, o imzayı atan Turgut Aslan'dı. Neden ona haince saldırı yaptıklarını, neden hınçlarını alamadıklarını ben çok iyi anlıyorum ama Allah'a çok şükür Turgut Aslan'a ateş edenler, hainlik edenler şimdi cezaevinde, Turgut Aslan aslan gibi ayakta." diye konuştu.

- "Turgut Aslan yaşayan kahramandır"

Turgut Aslan'ın sağlığının günden güne iyiye gittiğini dile getiren Çalışkan, "Sağlığı çok daha iyiye gidiyor, daha da iyi olacak ve aramıza katılacak. Turgut Aslan'ın bizim için, benim için bir özelliği de yaşayan bir kahramandır. Kahramanların illa toprağa düşmesi gerekmiyor. Kahramanlar hayattayken de kahraman olarak biz onlara sahip çıkmalıyız. Turgut Aslan emniyet teşkilatı için, milletimiz için bir sembol isimdir, bir kahramandır, 15 Temmuz'un sembollerinden bir isimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Turgut Aslan isminin sembolleşmesini ve unutulmaması gerektiğine işaret eden Çalışkan, bu sebeple polis merkezine Turgut Aslan'ın adını verdiklerini kaydetti.

Açılışı yapılan polis merkezinin etkisini Esenyurtluların fazlasıyla hissedeceğini aktaran Çalışkan, bazı pilot uygulamaların da söz konusu polis merkezinde başladığını sözlerine ekledi.

Gazi Aslan da Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesini, büyümesini ve kalkınmasını istemeyen ülkelerin varlığına dikkati çekerken, bir takım tarikatların ülkeye sızması halinde yılanın başının küçükken ezilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aslan, adının polis merkezine verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların polis merkezinin açılış kurdelesini 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan kesti.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Çatıdan düşen kar kütlesi, 3 araca zarar verdiÇatıdan düşen kar kütlesi, 3 araca zarar verdi
Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (3)Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz gazisi açılış töreni Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.