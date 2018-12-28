Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi hizmete açıldı

15 Temmuz'da Turgut Aslan'ın FETÖ tarafından hedef alınmasının gerekçesini iyi bildiğini ifade eden Çalışkan, "Turgut Aslan neden hedef oldu? FETÖ'yle üst düzeyde mücadele eden herkes çok iyi biliyor. FETÖ ile mücadelenin geçmişi var ama 2014'den sonraki mücadelede FETÖ'nün terör örgütü olarak belirlenmesinde hazırlanması gereken bir çalışma vardı. O çalışmaya herkes bir yerinden katkıda bulundu ama birisinin altına imza atması gerekiyordu, o imzayı atan Turgut Aslan'dı. Neden ona haince saldırı yaptıklarını, neden hınçlarını alamadıklarını ben çok iyi anlıyorum ama Allah'a çok şükür Turgut Aslan'a ateş edenler, hainlik edenler şimdi cezaevinde, Turgut Aslan aslan gibi ayakta." diye konuştu.

- "Turgut Aslan yaşayan kahramandır"

Turgut Aslan'ın sağlığının günden güne iyiye gittiğini dile getiren Çalışkan, "Sağlığı çok daha iyiye gidiyor, daha da iyi olacak ve aramıza katılacak. Turgut Aslan'ın bizim için, benim için bir özelliği de yaşayan bir kahramandır. Kahramanların illa toprağa düşmesi gerekmiyor. Kahramanlar hayattayken de kahraman olarak biz onlara sahip çıkmalıyız. Turgut Aslan emniyet teşkilatı için, milletimiz için bir sembol isimdir, bir kahramandır, 15 Temmuz'un sembollerinden bir isimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Turgut Aslan isminin sembolleşmesini ve unutulmaması gerektiğine işaret eden Çalışkan, bu sebeple polis merkezine Turgut Aslan'ın adını verdiklerini kaydetti.

Açılışı yapılan polis merkezinin etkisini Esenyurtluların fazlasıyla hissedeceğini aktaran Çalışkan, bazı pilot uygulamaların da söz konusu polis merkezinde başladığını sözlerine ekledi.

Gazi Aslan da Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesini, büyümesini ve kalkınmasını istemeyen ülkelerin varlığına dikkati çekerken, bir takım tarikatların ülkeye sızması halinde yılanın başının küçükken ezilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aslan, adının polis merkezine verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların polis merkezinin açılış kurdelesini 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan kesti.

