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Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Adana’da, 3 yıl önce gazi olan uzman çavuş Uğur Dağdeviren (28), sosyal medyadan kendisini ‘Libya’da görevli ABD’li asker’ olarak tanıtan ve 1 milyon dolar yollama vaadiyle dolandırmaya çalışan şahısla sohbet etmeye başlayınca foyasını ortaya çıkardı.

Adana’da, 3 yıl önce gazi olan uzman çavuş Uğur Dağdeviren (28), sosyal medyadan kendisini ‘Libya’da görevli ABD’li asker’ olarak tanıtan ve 1 milyon dolar yollama vaadiyle dolandırmaya çalışan şahısla sohbet etmeye başlayınca foyasını ortaya çıkardı. Dağdeviren olayı Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.
Şırnak’ta görev yaptığı sırada 3 yıl önce PKK’lı teröristlerce ateş açılması sonucu yaralanarak malulen emekli olan uzman çavuş Uğur Dağdeviren, memleketi Adana’ya döndü. İki hafta önce sosyal medya üzerinden kendisine ‘Libya’da görevli ABD’li asker’ olarak tanıtan John isimli bir kişinin ulaştığını belirten Dağdeviren, “Libya’da barış için savaşıyorum. Ülkenizden 100 bin dolar değerinde bir ev almak istiyorum. Size bir kutuda 1 milyon dolar göndereceğim. Bunu benim için saklarsanız, 1 milyon doların yüzde 30’unu size vereceğim. Kargonun sana ulaşabilmesi için kargo şirketine 392 dolar ödemen gerek” şeklinde bir mesaj aldığını söyledi.
Gelen mesajın ardından kendisini dolandırma maksadı olduğunu anlayan Dağdeviren, John isimli şahısla sohbet etmeye başladı. Dolandırıcının kendisiyle iletişime geçtiğinde şahsın hem 1 milyon doları gönderemeyeceğini bildiğini belirten Dağdeviren, “Olayın dolandırıcılık olduğunu anladığımda bir tezgah ayarladım ve konuşmaya başladık. Kendisi de bana güvendi herhalde. Sonrasında 1 milyon doları kargoya verdiğini ve paranın bana ulaştığında yüzde 30’unu bana vereceğini söyledi” diye konuştu.
John isimli şahısla konuştuğunda herhangi bir kargo ücreti ödeyip ödemeyeceğini sorduğunda gerek olmadığı cevabını aldığı ancak sonrasında kargo firmasından kendisine 392 dolar ödemesi gerektiği yönünde mesaj geldiğini belirten Dağdeviren, “Bana kargo ücretini ödediğini söylemişti. Ancak 392 dolarlık sigorta parasını çevremden bulmamı ve ödememi istedi. Ben de parayı ödemeyince iletişimi kesti. Ben 1 milyon doların bana gelmeyeceğini biliyordum. Ancak olayın nerede kadar gideceğini görmek istedim. Vatandaşların bu tip insanlara karşı dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi

Gazi, uluslararası dolandırıcının tuzağına düşmedi
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