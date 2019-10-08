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Gazi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (2) - "Akademik programlar, öğrencilerin ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillenmeli ve yaşam boyu eğitimin değişen beklentilerine uyum sağlamalıdır" - "Hükümetimiz, araştırma destekleriyle, iş birliği teşvikleriyle ve daima ilerlemeden yana tutumuyla akademi dünyamızın yanındadır ve yükseköğretimde atılımları desteklemeyi sürdürecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Akademik programlar, öğrencilerin ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillenmeli ve yaşam boyu eğitimin değişen beklentilerine uyum sağlamalıdır." dedi.

Oktay, Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, üniversitelerin dönüşüm çağının gereklerini iyi okuyarak öğretim stratejilerini hem yakın hem de uzak geleceği göz önünde bulundurarak oluşturması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda tüm hocalara ve üniversitedeki idari yetkililere önemli görevler düştüğünü ifade eden Oktay, üniversiteleri tüm alanlarda, fikri üretimde belirleyici rolde görmek istediklerini belirtti.

Türkiye'nin bugün savunma sanayi, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarında hizmet sektöründe, turizmde, ulaşım ve alt yapıda güçlü bir ekosistem oluşturduğunu anlatan Oktay, "Sağlık bilimleri, ilaç endüstrisi, tasarım mühendisliği ve bilişim gibi alanlara da bu tecrübelerin aktarılmasını hedefliyoruz. Bugünün dünyasında yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi konularda gelişmeleri takip eden değil gelişmelere öncülük eden olmalıyız. Üniversitelerimizin diğer önemli bir misyonu da öğrencileri geleceğe ve işgücü piyasasına hazırlayan kurumlar olmasıdır." diye konuştu.

Oktay, eğitimin amacının öğrencilere çalışma hayatına yönelik beceriler kazandırmak olduğu kadar sosyal hayatlarını da şekillendirmek olduğuna dikkati çekti.

- "Hükümetimiz akademi dünyamızın yanındadır"

Üniversitelerimizde sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özümsemiş hem de alanının tüm güncel bilgileriyle donanmış gençler yetişmesini arzu ettiklerinin altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademik programlar, öğrencilerin ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillenmeli ve yaşam boyu eğitimin değişen beklentilerine uyum sağlamalıdır. Hükümetimiz, araştırma destekleriyle, iş birliği teşvikleriyle ve daima ilerlemeden yana tutumuyla akademi dünyamızın yanındadır ve yükseköğretimde atılımları desteklemeyi sürdürecektir. Temelde öğrenciye odaklanan bir anlayışla, öğrenciyi kucaklayan kampüs alanları ve yeterli alt yapıyla üniversitelerimizin kalkınma hamlemize güç vermeye devam edeceğine inanıyorum."

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, İnsan Kaynakları Ofisi ve Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yükseköğretimde gelişim ve atılıma verdikleri önemin güncel tezahürü olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kurulduğu günden bu yana gençlerin hem isabetli üniversite ve bölüm seçimine yardımcı olduğunu hem de mezunların kariyer planlaması ve iş gücü piyasasına katılımlarına destek olduğunu anlatan Oktay, "Teknoloji alanında, Dijital Dönüşüm Ofisimiz, bir yandan Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleştirirken diğer yandan da üniversitelerde dijital okuryazarlığın artırılması için eğitimler düzenlemekte ve ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilere projelerinde aktif çalışma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulumuzca Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi çalışmaları tamamlanarak ülkemizin yükseköğretim politikalarına ilişkin kapsayıcı vizyon önerileri oluşturulmuştur. Doksan üç yıllık tarihi ile Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi inanıyorum ki, yetiştirdiği ve yetiştireceği nitelikli insan kaynağı ve ortaya koymakta olduğu akademik değerlerle, ülkemizin hedeflerine giden yolda önemli roller üstlenmeyi sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, üniversiteleri uluslararası sıralamalarda artık ilk 100'ün içinde görmek istediklerini vurguladı.

- "Geniş bir perspektife ve özgürlüğe kavuşmaktasınız"

Temelde öğrenciye odaklanan öğretim anlayışı, bilgi üretimi ve araştırma faaliyetleri, öğrenciyi kucaklayan kampüs alanları ve alt yapısıyla Gazi Üniversitesi'nin Türkiye'nin kalkınma hamlesine en güçlü desteği vermeye devam edeceğine gönülden inandığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Gazi Üniversitemizde yeni eğitime başlayan gençlerimizin hayatında taptaze bir sayfa açılmakta. Üniversiteye kadar eğitim hayatınız benzer yapıda ilerledi, aynı müfredatı takip ettiniz. Bugün kendinize katacaklarınız ve öğreniminizde daha geniş bir perspektife ve özgürlüğe kavuşmaktasınız. Ancak hayatınızın geri kalanında bu dönemde yaptıklarınız çok büyük rol oynayacağı için aynı oranda ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Hepiniz 'Gazili' olmanın anlamını hissederek, kendi alanlarınızda hayallerinizi gerçekleştirecek, başarılara koşacaksınız. Gazi Üniversitesi, sizlerin tarihi bizzat şekillendirebileceğinizi tecrübe edeceğiniz yerdir. Enerjinizi ve heyecanınızı istismar etmek isteyen her türlü yapıdan uzak, karşılıklı saygı ve kardeşliğin hakim olduğu bir atmosferde, sürdürülebilir başarı eminim ki sizinle olacaktır. Öğrencilerimizin Türkiye’ye ve ailelerine karşı sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceğine, akademisyenlerimizin de azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine yürekten inanıyorum."

Açılış törenine, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açılış töreninin ardından, üniversiteye gelişinde kendisini çay içmeye davet eden öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite bahçesinde öğrencilerle çay içip, sohbet eden Oktay, öğrencilerin eğitim ve öğretime ilişkin taleplerini dinledi.

(Bitti)

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