HABER

Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan: - "Hastanemize 2017'de gelen 9 bin 665 uluslararası hasta sayısı bugün itibarıyla bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 939'a ulaşmış durumda. Bu, ilk 6 ay için bakıldığında yaklaşık yüzde 100 bir artışa karşılık geliyor"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, 2017'de hastanelerine 9 bin 665 uluslararası hasta geldiğini, 2019'un ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 100'lük bir artışla bu sayının 10 bin 939'a ulaştığını söyledi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı dolayısıyla, hastanenin 75. Yıl Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Uslan, törende yaptığı konuşmada, hastanede sağlık alanında çok önemli hizmetler verildiğini belirtti.

Bu hizmetlerin, bir sağlık turizmi acentesiyle yaptıkları iş birliğiyle daha da ileriye taşınacağına inandığını belirten Uslan, "Hastanemize 2018 itibarıyla 1 milyon 62 bin 214 hasta girişi yapılmış, 59 bin 90 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu, topluma hizmet adına çok önemli katkıdır. Hastanemize 2017'de gelen 9 bin 665 uluslararası hasta sayısı bugün itibarıyla bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 939'a ulaşmış durumda. Bu, ilk 6 ay için bakıldığında yaklaşık yüzde yüz bir artışa karşılık geliyor. 2018'deki 16 bin 352 hastaya göre ortalama aldığımızda, yine bu yılın 6 ayında yüzde 35'lik bir artışa karşılık gelmektedir." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan da Türkiye'de en çok yabancı hasta bakan üniversite hastanesi olduklarını dile getirdi.

Hastanede 96 ülkeden 13 binin üzerinde hastanın tedavisinin yapıldığını vurgulayan Demircan, anlaşmaları sayesinde hastalara VIP transfer hizmeti sağladıklarını söyledi.

- "Türkiye'nin sağlık turizminden 2018'deki kazancı 1,5 milyar dolar"

Uluslararası Hasta Ofisi Müdürü Murat Dizbay da Türkiye'nin dünyada en çok seyahat edilen 10 ülkeden biri olduğunu söyledi.

İnsanların sağlık turizminde en çok kanser, nakil, kök hücre tedavileri, estetik cerrahi ve kısırlık gibi tedaviler nedeniyle seyahat ettiğini belirten Dizbay, geçen yıl 700 binden fazla kişinin Türkiye'ye sağlık turizmi için geldiğini ifade etti.

Türkiye'ye en fazla Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Almanya ve Rusya'dan gelindiğini aktaran Dizbay, "Türkiye'nin sağlık turizminden 2018 yılındaki kazancı ise 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakamın 2023 yılına kadar 5 kat artırılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda... Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda...
Türkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek ameliyat olduTürkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek ameliyat oldu
Veteriner hekimler de artık uzman olabilecekVeteriner hekimler de artık uzman olabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisi

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.