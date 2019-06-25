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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı.Gazi Üniversitesinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik merkezi açıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı.
Gazi Üniversitesinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik merkezi açıldı. Merkezin açılışına bir çok doktor katılırken, açılışta yeni cihazlar tanıtıldı ve cihazlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Nükleer Tıp’ın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Lütfiye Özlem Atay, “Teronostik gördüğün şeyi tedavi etmektir. Nükleer Tıp artık çok özellikli hastaya özel görüntüleme, hastaya özel tedavi veren bir anabilim dalı haline gelmiştir. Biz radyo belirtecini, hastaya verip prostat kanserini yüksek duyarlılık ve yüksek özgünlükle çekimler yapıyoruz. Petemar ünitemiz 2015 yılında Türkiye’de kurulmuş çevredeki 80 ülke içerisinde ki ilk Petemar ünitesidir. Altın standart bir görüntüleme metodu olmuştur. Ayrıca görüntüleme yaptığımız hastaların Onkoloji ve Üroloji anabilim dallarına değerlendirerek sonra karar veriyoruz. Kişiye özel tedavi veriyoruz. Tutulum gösteren pozitif prostat kanserleri alanlarına gidip sadece oralarda ışınlayan hastaya özel tedavi ediyoruz. Artık hastalık yok, hasta var, hastaya özel çekim hastanın kendine özgü metabolizmasına genetik yapısına antijen ve dokusuna özellikli çekim. Ona özel onun için geliştirilmiş tedavi böylece Nükleer Tıp’ın önü yeni tedavi metotlarıyla kanser hastaların tanımlanmasında önemli bir yeni bilim dalı olarak yerini almıştır” ifadelerini kullandı.

“Hastaya ve hastalığa özel, sadece hasta bölgelerini ışınlanmasında yardımcı oluyor”
Prostat kanseri teşhisini erken tanı koymada önemli olduğunu ifade eden Lütfiye Özlem Atay, ”Tanı koyma oranı çok yüksek olduğu için erken dönemde doğru tanı koyabildiği için prostat kanserini en erken safhalarında çok düşük zamanlarda bile koyuyor. Doğru yönlendirme ile yapılır. Başka alanlarda tutulum var mı? Hasta için en uygun tedavi sağlıyor. Hastaya ve hastalığa özel, sadece hasta bölgelerini ışınlanmasında yardımcı oluyor. Prostat kanseri herkeste aynı seyir edecek diye bir şey yok; herkeste farklı ve bizde oralara tedavi uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Teranostik Merkezi açıldı
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