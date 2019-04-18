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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden hatıra ormanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve personelinin katılımıyla Yenimahalle'de 6 bin metrekarelik "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 40. Yıl Hatıra Ormanı"na 310 fidan dikildi

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve personelinin katılımıyla "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 40. Yıl Hatıra Ormanı" kuruldu.

GÜ Tıp Fakültesinin kuruluşunun 40. yıl etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'deki 6 bin metrekarelik bir alana hatıra ormanı oluşturulması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılanlar, karaçam, sedir, mavi servinin de aralarında bulunduğu 310 fidan dikti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin en büyük ihtiyacı olan oksijen veren ve yaşamı kolaylaştıracak ağaçların dikim töreninde Gazi Üniversitesi öğrencileri ve yöneticileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy da fakültenin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, ağaç dikim töreninin de bunlardan biri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Demirsoy, "Burası giderek bizim bir parçamız oluyor. Buraya devamlı geleceğiz, bakacağız. Geride böyle bir eser bırakmak güzel bir duygu." dedi.

Demirsoy, "Baktığımız zaman 9 bine yakın doktor mezun etmişiz. Bu, her 16-17 doktordan bir tanesinin Gazi'de yetişmiş olması demektir. Yüzlerce profesör, doçent, doktor, asistan, uzman yetiştirmişiz. Yüz binlerce, milyonlarca hasta tedavi etmişiz. Hakikaten güzel şeyler yapmışız. Türk bilimine dünya bilimine katkılarda bulunmuşuz." diye konuştu.

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