Gazi Üniversitesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı gerçekleşti

Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, "2017’de 9 bin 665 olan uluslararası hasta sayımız, bugün itibari ile 2019’un ilk 6 ayında 10 bin 930’a yükselmiştir. Bu rakam 2017 ile kıyaslandığında yüzde 100 bir artış demektir" dedi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisi açılışı resepsiyonu, 75’nci Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmalarının ardından program sunumu gerçekleşti. Gazi Üniversitesi Hastanesinin uluslararası hasta çalışmaları hakkında bilgi verildi. Sunuma Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan da katıldı.

“Keşke hastanelerimizin adı şifahane olsaydı”

Üniversitenin 6’sı ilk 500’de olmak üzere 13 programıyla dünya sıralamasına girdiğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan, “Keşke hastanelerimizin adı şifahane olsaydı. Herhalde hastalıkların yüzde 40’ını moral ve motivasyonla tedavi edebilirdik diye düşünüyorum. Yani kavramlar bazen önemsiz gibi durur ancak çok da değerlidir diye düşünüyorum. 2017’de 9 bin 665 olan uluslararası hasta sayımız, bugün itibari ile 2019’un ilk 6 ayında 10 bin 930’a yükselmiştir. Bu rakam 2017 ile kıyaslandığında yüzde 100 bir artış demektir” diye konuştu.