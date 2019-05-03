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Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 5.’si düzenlenen Tralli Travma Rallisi’nde öğrenciler can kurtarmak için yarıştı.Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen yarışmaya 18 üniversitenin ilk ve acil yardım programında eğitim gören 152 öğrenci katıldı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 5.’si düzenlenen Tralli Travma Rallisi’nde öğrenciler can kurtarmak için yarıştı.
Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen yarışmaya 18 üniversitenin ilk ve acil yardım programında eğitim gören 152 öğrenci katıldı. Öğretim üyelerinin de yakından takip ettiği yarışmada öğrenciler almış oldukları eğitimleri uygulama fırsatı buldu.
Travma vakalarında hızlı ve doğru müdahalenin önemini vurgulayan Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi İsmet Çelebi, “Burada yarışan paramedik arkadaşlarımız okullarını bitirdikten sonra ambulanslarda acil sağlık hizmeti sunacaklar. Bu hizmette sıkça karşılaştığımız vakaların önemli bir kısmını oluşturan travma vakaları var. Bu vakaların ise şöyle bir özelliği var; tramvaya bağlı ölenlerin yüzde 50’lik bir kısmını ilk birkaç saat içerisinde kaybetmekteyiz. Yapılan araştırmalar sonucu bu kişilere ambulans içerisinde hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilirse ölüm oranı ciddi anlamda düşmektedir. Biz bu yoldan çıkarak tramvaya dair bir ralli yapmak istedik. Bu sene Gazi Üniversitesinde ilk olmak üzere 5.’sini gerçekleştiriyoruz. Burada yüksekten düşme, tiraj, araç içi trafik kazası, dar alanda acil yardım, ileri yaşam desteği, bilgi etapları olmak üzere toplam 9 etabımız bulunmakta. Bu etaplarda uzman kişilerin hazırlamış olduğu kontrol listeleri doğrultusunda hakemlerimiz puanlama yapıyorlar. Puanlama neticesinde en yüksek puan alan ilk üç ekibe madalya verilecek. Biz burada öğrencilerimizin aynı zamanda stresle baş etmesini istiyoruz. O yüzden vakaların içerisine çeşitli stres faktörleri koyduk. Hem zamanla hem stres faktörü ile hem de hızlı bir şekilde tanı koyarak etkin bir müdahale yapmaları gerekiyor. Gelecekte bu tarz vakalarla karşılaştıklarında en azından böyle bir deneyim yaşadıkları için o vakaya daha rahat müdahale edebilmelerini sağlıyoruz” dedi.
Yarışmaya katılan öğrenciler, parkurun çok eğitici olduğunu ve birçok vakayı yaşama fırsatı bulduklarını dile getirerek, ralliyi düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"

Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"
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