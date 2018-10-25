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Gazi Üniversitesi'nde FETÖ Operasyonu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı verilen Gazi Üniversitesi personeli 19 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı verilen Gazi Üniversitesi personeli 19 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

​FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 7'si aktif çalışan Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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