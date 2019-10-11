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Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

'ASIL DARBEDİLEN BENİM' Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya saldırdığı iddia edilen Erhan Kaya (51), asıl darbedilen kişinin kendisi olduğunu savundu.

'ASIL DARBEDİLEN BENİM'

Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya saldırdığı iddia edilen Erhan Kaya (51), asıl darbedilen kişinin kendisi olduğunu savundu. Dernek binası içinde en az 6 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Erhan Kaya, İsmail Kumartaşlı ve diğer kişiler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Afyonkarahisar Belediyesi su birimine su kartına dolum yapmak için gittiğini, olayın da bu sırada yaşandığını belirten Erhan Kaya, "Otomobilimi belediyenin önündeki caddeye park ettim. Herkesin park ettiği yerdi. Önümde bir otomobil vardı. Bir kadın indi ve 'Burası şehit ve gazi otoparkı. Buraya park edemezsiniz' dedi. Ben de 'O zaman siz niye park ediyorsunuz?' diyerek belediye binasına girdim. İşimi bitirip aracıma bindiğim sırada daha önceden tanımadığım İsmail Kumartaşlı, beni uyaran kadınla tartışıyordu. Sonra gelip aracımı tekmeledi. Araçtan inmeye çalıştığım sırada bana vurmaya başladı. Araçtan indiğimde de birisi arkadan beni tuttu. 'Gel, ben tuttum' diye bağırdı. İsmail Kumartaşlı, kafama, gözüme ve çeşitli yerlerime vurdu. Ben de yerden aldığım 'çimlere basmayınız' levhasıyla kendimi korumaya çalıştım. Ancak birileri sürekli bana vurmaya devam etti" dedi.

BANA 6 KİŞİ SALDIRDI

Gazi ve şehitlere küfür etmediğini belirten Erhan Kaya, "Gazilerimize, askerlerimize, polislerimize canımız kurban bizim" dedi. Dernek binasında da İsmail Kumartaşlı haricinde başkalarının da kendisini dövdüğünü iddia eden Erhan Kaya, "En az 6 kişiydi. Birisi sandalye ile başıma vurdu. İsmail Kumartaşlı göğsüme oturup boğazımı sıktı. Beni boğmaya çalıştı. Odadaki bir kişi bizi ayırmaya çalışıyordu. Aynı kişi beni kurtardı. Hastanede ise yaşlı bir gazi önümü kesip bana hakaret etti. Ben onlara hakaret etmedim. Rapor aldım. Boynumdaki kemiklerde hasar var. Şikayetçi oldum" dedi.

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