Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı (2)

'ASIL DARBEDİLEN BENİM'

Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya saldırdığı iddia edilen Erhan Kaya (51), asıl darbedilen kişinin kendisi olduğunu savundu. Dernek binası içinde en az 6 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Erhan Kaya, İsmail Kumartaşlı ve diğer kişiler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Afyonkarahisar Belediyesi su birimine su kartına dolum yapmak için gittiğini, olayın da bu sırada yaşandığını belirten Erhan Kaya, "Otomobilimi belediyenin önündeki caddeye park ettim. Herkesin park ettiği yerdi. Önümde bir otomobil vardı. Bir kadın indi ve 'Burası şehit ve gazi otoparkı. Buraya park edemezsiniz' dedi. Ben de 'O zaman siz niye park ediyorsunuz?' diyerek belediye binasına girdim. İşimi bitirip aracıma bindiğim sırada daha önceden tanımadığım İsmail Kumartaşlı, beni uyaran kadınla tartışıyordu. Sonra gelip aracımı tekmeledi. Araçtan inmeye çalıştığım sırada bana vurmaya başladı. Araçtan indiğimde de birisi arkadan beni tuttu. 'Gel, ben tuttum' diye bağırdı. İsmail Kumartaşlı, kafama, gözüme ve çeşitli yerlerime vurdu. Ben de yerden aldığım 'çimlere basmayınız' levhasıyla kendimi korumaya çalıştım. Ancak birileri sürekli bana vurmaya devam etti" dedi.