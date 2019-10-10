HABER

Gazi ve şehit yakınlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi - Derneğin Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Gülser Akgül: - "Enerji koridoru adı altında PKK/YPG ve PYD tarafından kurulması planlanan terör yapılanmasına asla müsaade edilemez"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan derneğin Ankara 1 Nolu Şube Başkanı, şehit eşi Gülser Akgül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla huzur ve güvenliği sağlamak için TSK'nin başlattığı harekatın arkasında olduklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak için TSK'nin harekete geçtiğini belirten Akgül, "Enerji koridoru adı altında PKK/YPG ve PYD tarafından kurulması planlanan terör yapılanmasına asla müsaade edilemez." dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman göreve hazır olduklarına işaret eden Akgül, "Devletimizin bizlere vereceği her görevi aziz bilip 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' bilinciyle şehadete seve seve koşacağız." ifadelerini kullandı.

Kutsal vatan topraklarını, gerek yurt içi gerekse sınır ötesinden gelen tehditlere karşı koruma ve kollamanın hem milli hem de dini bir görev olduğunu vurgulayan Akgül, "TSK'nin sonuna kadar yanındayız ve vatan güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyoruz." diye konuştu.

Şehit aileleri ve gaziler adına, TSK'ye başarı dileyen Akgül, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerin yanında olduklarını kaydetti.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttıÇanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı
Bolu’da hayvanların ölümüne neden olana 20 bin lira ceza uygulanacakBolu’da hayvanların ölümüne neden olana 20 bin lira ceza uygulanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şehit babaları ve gazilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na tam deste

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

O paylaşımlarla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.