Gazi yakınının tepkisiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

'BURASI PERVİN BULDAN İLE AĞAÇ DİKTİĞİN PARK DEĞİL'

"Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları ifade etti:

“Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim. Acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Zira ben kendisine önce konuşmak istiyorum dediğinde, 'konuşalım bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Ama ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailemizle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın"