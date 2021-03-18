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Gazi yakınının tepkisiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

18.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyen gazi yakınına İmamoğlu "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Konuyla ilgili İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

'BURASI PERVİN BULDAN İLE AĞAÇ DİKTİĞİN PARK DEĞİL'

"Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

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İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları ifade etti:

“Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim. Acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Zira ben kendisine önce konuşmak istiyorum dediğinde, 'konuşalım bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Ama ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailemizle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın"

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GAZİ YAKINI: FARKLI BİR TEPKİ GÖSTERMEM DE BEKLENEMEZDİ

Öte yandan İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren kişi de açıklama yaptı. Öğretmen olduğunu belirten 39 yaşındaki Mustafa İlker Yılmaz, babası Ali İhsan Yılmaz'ın Kıbrıs gazisi olduğunu söyledi. Yılmaz, her anma gününde babasının gazi olması nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiğini kaydetti.

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Bugün de ziyaret için şehitlikte olduğunu ifade eden Mustafa İlker Yılmaz, “Törenler yapıldı sonrasında her yıl olduğu gibi şehitlerimizin kabirlerine geçip çiçek bırakılacaktı, dualarla beraber. Ben de oraya geldim dua etmek için, sayın başkanın da orada olduğunu gördüm. Son yaşanan olaylarla alakalı da; bu hatıra ormanı açılışında HDP eş genel başkanıylaydı. Ve bununla alakalı sayın bakanımızın da daha önce, Gara Operasyonu'yla ilgili 'Pervin Buldan da konuyu biliyordu' demişti. Bunun üzerinden de çok uzun bir süre geçmedi. Bu da sıcağı sıcağına bir tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi, gazi yakınıyım farklı bir tepki göstermem de beklenemezdi diye tahmin ediyorum. Ben olayın videosunu kendim izlememiştim, gazi yakını arkadaşlarım var onlar bana gönderdi. Arkamdan Sayın Başkan 'şov yapıyorsun, gazi yakını öyle olmaz' demiş. Ben bunu anlayamadım, ben burada spontane, olağan gelişti olay. Ben her yıl buraya geliyorum, organizasyonlara babamın gazi olması nedeniyle. O açıdan bana söz hakkı oldu" dedi.

'BEN BUNU ŞOV İÇİN YAPMADIM'

"Samimiyetsizliği gördüm için buna tepki gösterdim" diyen Yılmaz, "Doğal bir tepkiydi ama sayın başkanın 'gazilik böyle olmaz' demesini de kendisine iade ediyorum. Ben bunu şov için yapmadım, spontane gelişti, ben buraya her yıl geliyorum. Ben orda tepkimi gösterince polis arkadaşlar doğal olarak uzaklaştırdılar. Ben de kendilerine her hangi bir mukavemet göstermedim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim, kesinlikle hakaret etmedim, rencide edici bir ifade kullanmadım" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA-DHA

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Ekrem İmamoğlu İstanbul

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