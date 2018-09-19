Gazi yarbay yeni kahramanlar yetiştiriyor

Teşkilatın teröristlere karşı kararlılıkla mücadele eden birçok biriminde görev alan Tetik, 2015'te Doğu ve Güneydoğu'da başlatılan çukur operasyonlarında da Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı olarak emrindeki personelle ön saflarda mücadele etti.

Gazi olduğu terör olayının ardından mesleğe dönüş hikayesini anlatan Tetik, "Çocuk yaşta bu mesleğe başladığımız için kopamadık, bırakamadık. Bu olay sonrasında hayata sarılmamızda, ailemizden, komutanlarımızdan ve arkadaşlarımızdan gördüğümüz destek haricinde en büyük katkı mesleğe dönüşümüzdür. Halen meslekte oluşumuz, hayata sarılma maksatlarımızdan birisidir." dedi.

Gazilere kanunlarla sağlanan imkandan faydalanmak isteyen Tetik, İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanının oluruyla gazi olduğu saldırının yıl dönümünde, 30 yıl önce ilk adımını attığı okulun bulunduğu Güvercinlik Tesisleri'ndeki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında göreve başladı. Tetik, burada "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak bugüne kadar öğrendiklerini genç silah arkadaşlarına aktarıyor.

Patlamada, Tetik'in yanı sıra 6 arkadaşı daha yaralandı, bir asker de şehit oldu.

Mesleğe dönme konusunda ailesinin önce kendisine karşı çıktığını belirten Tetik, işine başladıktan sonra kendisini mutlu gören yakınlarının da bir süre sonra durumu kabullendiğini söyledi.

Tetik, Jandarma Teşkilatının en güzide birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görev yapmanın da kendisi için ayrı bir onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Tetik, "28 yıllık mesleki geçmişimin büyük bir kısmını komando ve özel harekat birliklerinde tamamladığım için buralardan edindiğim tecrübeleri genç ve yeni silah arkadaşlarıma aktarmak amacıyla burayı tercih ettim." diye konuştu.

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- Üşüyen çocuğa sıcak nefes olmuştu

Silopi'de 2015 yılının aralık ayında çukur operasyonlarının yürütüldüğü dönemde vatandaşların güvenli bölgeye tahliyesi sırasında üşüyen küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı ana ilişkin fotoğrafla da gündeme gelen Tetik, tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan o fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı:

"Silopi şehir merkezinde terör örgütü mensuplarının dışarıya bırakmadığı, canlı kalkan olarak kullanmak istediği vatandaşlarımız vardı. Onların zarar görmesini istemedik. Onların tahliyesi sırasında bölücü terör örgütü mensupları, vatandaşlara ve bizim üzerimize ateş etti. Soğuk bir kış günüydü. Hafif hafif kar atıştırıyordu. Bir çocuğun üşüdüğünü ve üstünde doğru düzgün kışlık elbise olmadığını gördüm. Eğildim, kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Ellerini tutarak nefesimle ısıttım. Korkmuş, tedirgin olmuş çocuğun gözlerinde bir gülümseme, tebessüm gördüm, çok mutlu oldum. O anlar Nusaybin'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akpınar tarafından görüntülenmiş. Harekat merkezine göndermiş. Genelkurmay Başkanımızın da uygun görmesiyle fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı."

Bir asker tarafından o fotoğrafın kara kalem çalışmasının yapıldığını ve bunu da hastanede kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini anımsatan Tetik, resmi Erdoğan'ın çalışma masasında gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

