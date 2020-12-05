HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü

Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü

05.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Suriye’deki iç çatışmalar ve operasyonlar, gastranomi, ihracat gibi bir çok alanda Türkiye’nin en gözde şehirlerinden olan Gaziantep sokakları, 56 saatlik kısıtlama ile adeta hayalet şehre döndü.
Suriye sınırındaki kentlerden olan gastronomi ile de sık sık dünya gündemine gelen Gaziantep, 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan cadde ve sokaklar ile tarihi, kültürel alanlar bomboş kaldı. Kentin en işlek caddelerinden olan Karagöz, Gaziler ve Kalaaltı mevkindeki tarihi sessizlik drone ile havadan görüntülendi.
Öte yandan iç ve dış ticaretin en önemli kentleri arasında yer alan Gaziantep’te, fabrikalar çalışmalarını sürdürürken kısıtlamadan muaf olanlar ise sabahın erken saatlerinde özel ve toplu taşıma araçlarıyla işlerine gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Avrupa'dan ithal edilen çöpler, yol kenarlarına dökülüyor: Derhal yasaklanmazsa tehlike büyürAvrupa'dan ithal edilen çöpler, yol kenarlarına dökülüyor: Derhal yasaklanmazsa tehlike büyür
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Türk profesörlerin aşısında gönüllü doçentten yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?

Bugün marketler açık mı?

Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Avrupa'dan ithal edilen çöpler, yol kenarlarına dökülüyor: Derhal yasaklanmazsa tehlike büyür

Avrupa'dan ithal edilen çöpler, yol kenarlarına dökülüyor: Derhal yasaklanmazsa tehlike büyür

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı

Yıldırım-16 operasyonu başlatıldı

Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.