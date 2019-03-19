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Gaziantep bakırcılığını Avustralya’da tanıtacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan ve geleneksel el sanatlarına ilgi duyan Shireen Taweel-Spencer Reid çifti, bakır işlemeciliğini öğrenmek için Gaziantep'e geldi - Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası eğitim merkezinde bakır işlemeciliğine başlayan çift, öğrendikleri zanaati Avustralya’ya taşıyacak -Avustralya’da bir sanat atölyesinde ders veren Shireen Taweel: "Burada herkes o kadar yardımsever ki bildiklerini anlatmaya ve tercüme etmeye çalışıyorlar. Bakırın diliyle anlaşıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Avustralya'da yaşayan ve geleneksel el sanatlarına ilgi duyan Shireen Taweel - Spencer Reid çifti Gaziantep'te bakır işlemeciliği öğrenerek, geleneksel bu sanatı ülkelerindeki gençlere aktarmayı hedefliyor.

Eşiyle birlikte, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası eğitim merkezinde bakır işlemeciliğine başlayan Taweel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette araştırma yaparken Gaziantep'in mimarisi ve kültürüne dair birçok bilgi edindiklerini, çok ilgilerini çeken bakır işlemeciliğini öğrenmek için de kente geldiklerini söyledi.

Avustralya’da bir sanat atölyesinde ders verdiğini anlatan Taweel, Lübnan asıllı olduğunu, Arap kimliğini ve İslam kültürünü daha yakından tanımak için İslami sanatlara yöneldiğini belirterek, "Son olarak bakırcılık alanında ilerlemeye karar verdim. Bakır sanatıyla daha fazla meşgul oldukça yeteneklerimi bu alanda geliştirmem gerektiğini fark ettim. Bu sebeple Gaziantep’in bakır işleme ve oyma tekniğini öğrenmek için Türkiye’ye geldim." dedi.

Taweel, 2 haftadır Gaziantep’te bakırcılık eğitimi aldıklarını ve her gün yeni bir teknik öğrendiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkçe bilmiyoruz. Onlar da İngilizce bilmiyor. Ancak burada herkes o kadar yardımsever ki bildiklerini anlatmaya ve tercüme etmeye çalışıyorlar. Bakırın diliyle anlaşıyoruz. Buraya gelmeden önce Türkiye’de kimseyi tanımıyorduk. Ancak şimdi bu kursun bir parçası olduk. Yolda yürürken kurs arkadaşlarımızdan birini görünce selam veriyoruz ve bu topluluğun bir parçası olduğumuzu hissediyoruz."

Taweel, Avustralya’daki atölyesinde ders verdiği lise öğrencilerine Gaziantep sanatı ve kültürünü tanıtmak için atölye çalışmaları yapacağını dile getirdi.

Avustralyadaki öğrencileri arasında Türk ve Arapların bulunduğuna dikkati çeken Taweel, "Bu sanata ilginin yoğun olacağını düşünüyorum. Antep tekniğini Avustralya’ya taşıma fikri beni mutlu ediyor. Bir sanatçı olarak öğrendiğim teknikleri farklı kültürlerle harmanlayabilirim. Lübnan mirası ve kimliğimi Türkiye’deki tecrübelerimle birleştirebilirim." diye konuştu.

Müzisyen Spencer Reid de çok kültürlü evliliğin önemine vurgu yaparak, “Eşimin kültürünü daha yakından tanımalıyım. Beraber yaşıyor ve çalışıyoruz. Bakırcılık sanatı bana onunla ilgili görüş sunuyor." dedi.

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Avustralya bakırcılar bakırcılık Gaziantep

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