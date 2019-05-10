Gaziantep baklavasına, ramazanda zam yok

GAZİANTEP (AA) - Lezzetin başkenti Gaziantep'in lezzeti sınırları aşan baklavasına, son dönemlerde girdi maliyetlerinin artmasına rağmen ramazan ayında ve bayramda herhangi bir zam yapılmayacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te günde ortalama 65-70 ton civarında baklava üretiliyor.

Ramazan ayında en yoğun günlerini geçiren, yurt içi ve yurt dışından aldıkları siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan tatlıcılar, huzur ve bereket ayı ramazanda vatandaşların ağzının tadının kaçmaması için, baklavada kullanılan sade yağ ve fıstıkta yaşanan fiyat artışlarını, tüketiciye yansıtmamaya karar verdi.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, baklavanın Gaziantep ve Türkiye için milli bir değer olduğunu söyledi.

Son aylarda baklavanın ana malzemeleri olan sade yağ ve fıstığa zam yapıldığını aktaran Sökmen, "Baklava ramazan ayının vazgeçilmezidir. Gerek yurt içine gerekse yurt dışına güzel satış yapıyoruz. Artan fıstık ve yağ fiyatlarına ve bunun yanında asgari ücret 2 bin liranın üzerinde olmasına rağmen fiyatlara zam yapmadık. Ramazan ayında vatandaşlarımız ağız tadıyla baklava yesin diye aynı fiyattan veriyoruz." diye konuştu.